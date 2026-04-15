囲碁の第３７期女流名人戦（日本棋院主催）三番勝負第２局が１５日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、上野愛咲美（あさみ）女流名人（２４）が挑戦者の藤沢里菜女流本因坊（２７）に２９６手までで先番２目半勝ちして、シリーズ２連勝で防衛した。女流名人戦は今期で休止すると発表されており、上野女流名人は来年４月１５日までの在位となる。終局後、上野女流名人は「藤沢さんを相手に結果を出せてうれしい。棋戦の休止は