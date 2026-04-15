松戸競輪場のF2「仲間と繋がるTIPSTAR杯」が16日、開幕する。15日は前検が行われた。今年のオールガールズクラシックには出場できない石井寛子（40＝東京）が1週前に松戸に参戦する。「昨年の賞金ランクが65位くらいだったから。今年は前座の前座といった感じですね。4〜6日に京王閣で関東の女子12人が集まって合宿をしました。メニューは私が考えた。今回はいいレースをして優勝したいですね」合宿の成果が早速出るか。