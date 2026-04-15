韓国で上映される海外メジャー映画の多くを翻訳し、現地でその名が知られている人気翻訳家のファン・ソクヒ氏に最近、性犯罪の前科疑惑が浮上したと報じられ、７月に韓国で公開予定の米国映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の翻訳に携わっていないことが明らかになったと１４日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。同メディアは、ファン氏がこれまで「スパイダーマン：ホームカミング」「スパイダーマン：フ