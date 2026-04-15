アメリカとイランによる再協議に向けた調整が進む中、駐日イラン大使がFNNの単独インタビューに答え、アメリカの信頼は「ゼロ以下だ」と強調しました。イラン・セアダット駐日大使：（再協議には）海峡封鎖で雰囲気を壊すべきではない。現在、アメリカの信頼はゼロ以下だ。イランのセアダット駐日大使はインタビューで、アメリカによるホルムズ海峡の封鎖について非難し、海峡と世界経済を人質に取っているのは侵略者であるアメリ