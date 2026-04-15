JR東日本新潟支社によりますと、新潟市東区にあるJR白新線・新潟貨物ターミナル駅(東新潟駅)構内で15日、貨物列車と軌陸車(作業用の車両)が接触する事故がありました。作業員6人がけがをしています。事故は15日午前1時10分頃、新潟貨物ターミナル駅・午前1時9分発で、福岡貨物ターミナル行きの貨物列車が、越後石山駅方面に向けて発車した後、構内にある線路の分岐部分付近の線路上で、電気設備のメンテナンスを