4月9日に、渋谷WWWにて、『インナージャーニーPre. 「ときめきヘルツ」』の東京編が行われた。本公演は、東名阪の3カ所にて行われたツアーのファイナル公演であり、インナージャーニーの憧れでもあるズーカラデルがゲストに迎えられた。本稿では、彼女たちが思う「1音で心奪われるバンド」とライブをするという趣旨の本ツアーの千秋楽をレポートする。 （関連：【