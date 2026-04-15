浦和レッズが日向坂46の元メンバーで女優の渡邉美穂さんの来場を発表し、ファンの反響を呼んでいる。クラブは15日、ホームで29日に行われるJ1百年構想リーグEAST第13節・川崎フロンターレ戦で、「THE SAITAMA ステージ」を開催すると告知。南広場に特設ステージを用意し、「SAITAMA」を題材にしたお笑いやクイズ、トークイベントを実施する。その登壇者として、埼玉県出身の渡邉さんをはじめ、お笑いコンビ「カカロニ」の栗