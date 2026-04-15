大雨災害の発生を想定した非常召集訓練がけさ、寒河江警察署で行われました。 【写真を見る】教員から警察官に指揮をとるのは山形県警初の女性署長警察が大雨特別警報・災害想定した非常召集訓練 寒河江警察署には今年度、県警初となる女性署長が着任していて訓練の陣頭指揮にあたりました。 県警では、大雨や地震など大規模な災害が起きた場合などに署員を召集することになっています。 今回の訓練は、寒河江市と西川町