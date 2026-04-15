日置市をホームタウンとする男子バレーボールチーム・フラーゴラッド鹿児島が国内最高峰のSVリーグに参入することが決まりました。（小園康夫代表）「SVリーグ参戦決まりました。ありがとうございました」SVリーグの理事会が15日に開かれ、フラーゴラッド鹿児島が来シーズン、国内トップリーグのSVリーグに参入することが決まりました。先ほどホ