【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北海道札幌市発の男女混合オルタナティブロックバンド・メリクレットが、今年の秋から冬にかけて7都市をまわるたライブツアー『2nd Live Tour 2026』の詳細を発表した。 ■前回回った都市に加え、仙台、高松も 本ツアーは、9月26日の地元・北海道公演を皮切りに、ツアーファイナルとなる12月6日の東京公演まで全7公演。前回の初ツアーで周った5都市に、今回