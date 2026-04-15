○八洲電機 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.87％にあたる40万株(金額で12億3600万円)を上限に、4月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○富士精 [名証Ｍ] 発行済み株式数の16.3％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。 ［2026年4月15日］ 株探ニュース