―30年代後半には排出量が年間最大50万トンに、再資源化推進は待ったなし― トランプ米大統領は14日に「イランとの協議が今後2日以内にパキスタンで行われる可能性がある」と述べたが、再協議の行方は不透明で積極的には手掛けにくい状況が続いている。こうしたなかで注目したいのが、政府が強力に推進する施策に関連する分野で、そのひとつが3日に義務化が閣議決定された使用済み太陽光パネルのリサイクルだ。2030