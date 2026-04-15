物価高の中、破格の1杯600円のラーメンです。鹿児島のソウルフード、ざぼんラーメンが創業80周年を迎え、15日だけの感謝祭を行いました。鹿児島ラーメンの老舗、みなさん、それぞれに特別な思いがあるようです――。 ■たっぷり野菜のとんこつ鹿児島のソウルフード （内田直之キャスター）「車がひっきりなしに入ってきます。長い列ができています。鹿児島市与次郎のざ