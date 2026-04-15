2026年5月に閉鎖される広電ボウル。1970年11月の開業から約56年の歴史に幕を閉じます。中でも注目するのは「長寿ボウラー」についてです。「長寿ボウラー」とは、男性80歳以上、女性75歳以上、夫婦の合計年齢が150歳以上で「定期的に最低月1回以上」ボウリングを楽しんでいる人です。この「長寿ボウラー」が年々増加するなか、この現状と閉鎖の理由について、広電ボウルで取材しました。広島市中区にある