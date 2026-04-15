明日4月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。料理ハンデマッチは半年ぶりの開催となり、今年もまた驚きの鉄人時短レシピが期待される。凡人シェフ軍団は、岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）に、前回の“凡人シリーズ”企画・メンサ企画からエース（バッテリィズ）が新加入し、プロの料