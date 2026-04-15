15日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城はリベロ髙𣘺凜（24）、セッター境紗里奈（28）の現役引退と、アウトサイドヒッター長内美和子（28）のレンタル移籍を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025-26シーズンをもって現役を引退する髙𣘺は千葉県出身で、日本女子体育大学を卒業後の2024年にAstemoへ入団。在籍2季目