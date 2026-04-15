10年前の熊本地震で被災した旧熊本市民病院では、入院患者310人全員が転院、退院を余儀なくされました。 【写真を見る】「最後までうちで治療すべきだった」耐震不足の病院が守れなかった命工事延期した市長の「後悔」青森で同じケースも熊本地震10年【熊本市民病院・後編】 さらに別の影響もありました。 地震への備えが不十分だと病院はどうなるのか、改めて考えます。 ＜前編はこちら＞関連記事から「なぜ娘