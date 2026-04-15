【ソウル共同】海上自衛隊の斎藤聡海上幕僚長は15日、米韓両海軍首脳と韓国・ソウルで会談し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮の脅威への対応能力強化について協議した。米韓からは太平洋艦隊のケーラー司令官、金慶律海軍参謀総長がそれぞれ出席した。会談に先立ち、個別協議も行われ、日韓は、1月の防衛相会談で合意した捜索救助訓練の実施や人員交流の促進を協議。米韓は艦艇の維持、補修分野での協力拡大について意見交換