2.5次元コスプレダンスユニット・アルスマグナが15日、公式サイトを更新。年内をもって、解散することを発表した。【画像】アルスマグナ、年内での解散を報告同グループは2011年結成、由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」を舞台に活動する2.5次元コスプレダンスユニット。アルスマグナの2.5次元は現実の3次元の活動からスタートしており、その活動がコミック誌での漫画連載やコミカライズの発売、更に