ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）は15日、予選3日目が行われた。上原健次郎（30＝福岡）は、ここまで4戦未勝利ながら、大崩れなくまとめて得点率は19位。準優勝戦進出を狙える位置につけている。「2日目は良かったのに、展示の時から合っていなかった。行き足とかも落ちていましたね。何か日替わりな感じです」と、気配が一定しないものの、相棒59号機は過去に4度の優勝戦進出で3Vの実績。調整がバ