巨人は１５日、甲子園球場での阪神戦が雨で中止となり、室内練習場で調整した。先発予定だった田中将は１６日にスライド登板が決定。今季２登板で防御率１・４２と好調な右腕はキャッチボールや体幹トレーニングなどをこなし、「（中止が）早く決まったので良かった。切り替えていきたい」と語った。「たくさんの思い出がある」という甲子園では、北海道・駒大苫小牧高２年夏に全国制覇、３年夏には東京・早稲田実高との熱戦を