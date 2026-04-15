整備新幹線の貸付料のイメージJRが国側に支払っている整備新幹線の施設のリース料（貸付料）を巡り、徴収期間の延長を議論してきた国土交通省の有識者委員会の論点整理案が15日、判明した。現行は開業から30年間で、さらに30年の延長が妥当だとした。委員会は今年夏ごろの最終案の取りまとめを目指す。国側はその後、JR側と徴収期間や金額などに関する新たな協定を結ぶ方針。国交省は、整備新幹線の建設財源に充てる貸付料を安