◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・山本由伸投手が8回途中1失点の好投で勝利に貢献。「今年の中で一番いい感覚」とピッチングを語りました。山本投手は初回先頭打者弾を浴びたものの、2〜6回はパーフェクトピッチングを披露。7回はピンチを迎えるも無失点で切り抜け、8回2アウト1、3塁で降板。勝ち星こそ付かなかったものの、チームの勝ちにつながる快投でした。試合後、山本投手は「先