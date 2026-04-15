「何もしないまま時間が過ぎることに、正直モヤモヤしている」俳優の長谷川京子に寄せられた、30代会社員の悩み。長谷川は、「躊躇するぐらいだったら……」と素直な意見を述べ、恋愛相談と真摯に向き合った――。長谷川京子○“社内恋愛”で大事なことは「ちゃんと滞りなくお仕事ができるのか…」1日にYouTubeチャンネル『Kyoko Hasegawa 長谷川京子』で更新された、Podcast「長谷川京子のうちにおいでよ #28」では、30代会社員の