元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍する中川安奈が、4月13日に更新したXで、セクシーな自撮りショットをアップし、注目を集めている。「中川アナは《夏に向けてしっかり》のメッセージとともに、鏡を前にしたほぼ全身の自撮りショットをアップしました。注目なのは、お腹が出ている点で、しっかり鍛えあげられた腹筋がのぞくショットでした。上半身には、体のラインにぴったりと密着した服を着用していました」（スポー