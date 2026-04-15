4月14日、女優の森七菜が映画『藁（わら）にもすがる獣たち』で、初めての悪役に挑戦することが発表された。映画での激変したビジュアルが注目を集めている。同作は、主人公の大学生YouTuberが、アルバイト先のネットカフェで、客が置いたバッグのなかに1億円が入っていたことを発見し、マネーサバイバルに巻き込まれていく物語。「主人公の弱小YouTuber役を鈴鹿央士さんが演じ、森さんは神出鬼没でマネー至上主義の、謎めいた