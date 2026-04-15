ガールズグループのME:Iが15日、アンバサダーに就任したSOLIAのヘアケアブランド「Linon」の発表会に出席。お笑いコンビ・レインボー池田を交えてトークセッションが行われた。ME:I AYANE、KEIKO、レインボー池田(左から)○「ゾウに乗りたい」と夢を語るMOMONA17日にデビュー2周年を迎えるME:I。新作発表会のトークセッション内で「挑戦したいこと」を聞かれ、MOMONAは「ゾウに乗りたい」とまさかの回答。「今年の年始に1人でヨー