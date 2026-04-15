NVIDIAは、同社グラフィックス製品向けのバンドルキャンペーンとして、対象製品の購入で『PRAGMATA』が付属する施策を開始した。キャンペーンは5月12日まで実施しており、引き換え期間は6月9日に終了する。NVIDIA GeForce RTX 5070〜5090の購入で『PRAGMATA』が付属するバンドルキャンペーン対象のGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 デスクトップシステムやグラフィックスカード、またはGeForce RTX 5090 ノートPC GPU、RTX 5