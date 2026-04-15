レッドソックス―ツインズ米大リーグでは、今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）が導入された。14日（日本時間15日）のレッドソックス―ツインズ戦では、打者が明らかなストライクに対し、ABSを用いてチャレンジ。現地ファンの話題を呼んでいる。5点を追うレッドソックスは6回1死から吉田正尚外野手が左前打で出塁。続くモナステリオは、カウント2-2からの5球目のスライダーを見送った。ゾーンほぼ真ん中の