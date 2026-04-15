LIGは4月7日、「スクール検討時の学習目的に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年1月〜12月、同社運営のWebクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」の説明会に参加した2,489名を対象に、Webアンケート方式にて行われた。Webデザインスクールの検討目的まず、Webデザインスクールの検討目的を複数回答で聞いたところ、「就職/転職」が約7割と突出しており、キャリアチェンジを目的としたスクール受講の検討