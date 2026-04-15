MAZZELの公式YouTubeチャンネル内コンテンツ「MAZZEL ROOM（通称：まぜべや）」が、“沼にハマる面白さ！”と各所で評判に。そんな「まぜべや」の映像ディレクター・カマタＤを直撃した。 映像ディレクター・カマタD映像ディレクター。’07年〜’15年まで「めちゃ×2イケてるッ！」に携わり、人気企画「やべっち寿司」や「三中ドッキリ」の制作に携わる。独立後は様々な分野の映像を制作。 【カマタD的ヒットの流儀】1.