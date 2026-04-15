◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン「一段階上がっていますね。抜群でした」。追い切り直後の津村騎手のトーンが全てを物語っていた。リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、Ｗコースでレッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）を１馬身半追走。集中力十分に最後の直線に向くと、手応えの差は歴然。追って必死に食らいつ