メ～テレ（名古屋テレビ） アジア・アジアパラ競技大会の開催まであと半年です。メイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムの全体像が15日メディアに公開されました。 9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会に向けて建て替え工事が進められてきた「パロマ瑞穂スタジアム」。 瑞穂公園と一体となった整備が進められ、市民の日常利用や交流の場としての役割も担う公共空間です。 15日はメディア向けの内覧会があり