巨人・リチャード内野手が１５日、「左第５中手骨骨折」からの復帰へ、ジャイアンツ球場でマシン打撃を再開。室内練習場でキャッチボールやティー打撃を行った後、カーブマシンから飛び出す白球に対し力強いスイングを続けた。３月１１日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で左手小指付近に死球を受けて負傷。約１か月を経て行ったマシン打撃に「（感触は）わりと問題なかったなと思います。何よりもこうやってマ