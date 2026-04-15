メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の交差点で未明に起きたひき逃げ事件。逮捕されたトルコ国籍の男は無免許で赤信号を無視した疑いが持たれています。 危険運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、愛知県大治町の無職、トルコ国籍のアタカン・コライ容疑者（35）です。 警察によりますと、コライ容疑者は3月2日の未明、無免許で車を運転し、中区栄の広小路通の交差点に赤信号無視で進入して別の車と衝突。