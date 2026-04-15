41歳、離婚を機に保育士を目指し短大へ入学。18歳の若者に囲まれ「何この人」と浮いていた筆者が、いかにして周囲と打ち解け、最後には「ママ」と呼ばれるまでになったのか。人生を塗り替えた2年間の物語です。 41歳からのリスタート。選んだのは「保育士」への道 離婚が決まったとき、私は41歳でした。悲しむ暇もなく頭をよぎったのは、「これから息子とどうやって生きていくか」という切実な問題でした。 「手