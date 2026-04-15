◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手が２６打席ぶりに安打を放った。試合前時点で２３打席連続無安打で、打率１割１分４厘。前日１４日の同戦（豊橋）は今季初めて出場がなかった安打製造機。この日も２打席凡退だったが、６回１死二塁の第３打席、左中間へ適時二塁打を放った。４日・阪神戦（マツダ）の第２打席で左前打を放って以来となるＨランプに右手を突き上げた。「打った