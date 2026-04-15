◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が、２シーズンぶりに盗塁を記録した。１点を追う４回、先頭で第２打席に入ると相手先発・古謝からチーム初安打となる中前打を放ってチャンスメイクした。１死後、柳田の打席で初球に盗塁。投球は高めに浮いたが、捕手が握り損ね、単独スチールが決まった。近藤の盗塁は、２４年９月１６日のオリックス戦（京セラドーム大阪）以