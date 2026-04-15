マンチーニ監督が記者会見に出席AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でヴィッセル神戸と対戦するカタール1部アル・サッドのロベルト・マンチーニ監督が現地時間4月15日、記者会見に臨み「神戸は非常に優れたチーム」と警戒した。地元の大手メディア「AlKass」が伝えた。アル・サッドは13日の西地区ラウンド16で、優勝候補の元フランス代表FWカリム・ベンゼマらを擁するアル・ヒラル（サウジアラビア）と対戦。3-3