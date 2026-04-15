鹿島ユース2年DF岩土そら「内田さんや安西さんを参考に」4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・帝京長岡対鹿島アントラーズユースから。開幕戦を落とした鹿島ユースだったが、この試合では攻撃陣が爆発して4-2の快勝を飾った。左サイドから何度も正確無比のクロスと鋭い縦突破を仕掛けてチャンスを量産した