◇プロ野球パ・リーグソフトバンクｰ楽天(15日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手の好送球が代走で出場の平良竜哉選手の足を止めました。同点の5回、伊藤裕季也選手がツーベースヒットで出塁すると代走で平良選手に交代。中島大輔選手がバントで1アウト3塁と最大のチャンスを作ると、小郷裕哉選手がセンターに打球を飛ばし犠牲フライかと思いましたが、ここで周東佑京選手がホームへ好送球。これには平良選手も動