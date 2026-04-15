日本商工会議所の小林会頭は、シンナーなどの流通の目詰まりを念頭に、「優先順位をつけてやっていく必要がある」と述べて、解消のために経済団体からも呼びかけを行っていく考えを示しました。中東情勢の悪化を受けて、住宅の建設などに使われる塗料用のシンナーなど一部の製品の流通が滞るケースが出てきています。小林会頭はこれを受けて、「日本は流通までに関与している企業が多く、それぞれの企業がその間に少しずつ（在庫を