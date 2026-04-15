中国の習近平国家主席がベトナム共産党の書記長を務めるトー・ラム国家主席と会談し、幅広い分野で協定を結ぶなど、両国間の関係を強化することで一致しました。中国外務省によりますと、会談は15日、北京で行われました。この中で、習主席はラム氏に対し、「国家主席就任後、真っ先に中国を訪問したことは、中国とベトナムの関係発展を極めて重視していることを示している」と評価。「国際情勢がどのように変化しようと、中国は常