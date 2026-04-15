飲料大手のサントリーホールディングスは、「ロキソニン」などを販売する第一三共ヘルスケアを2465億円で買収すると発表しました。健康関連事業を強化する方針です。発表によりますと、サントリーが買収するのは、国内製薬大手・第一三共の子会社で、「ルル」や「ロキソニン」といった市販のかぜ薬などを扱う第一三共ヘルスケアです。買収金額は2465億円で、ことしの6月から2029年の6月にかけて段階的に進め、完了する予定だとして