◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島(15日、バンテリンドーム)広島の大盛穂選手が守備のスーパープレーでチームを救う活躍をみせました。この日、1番・センターで先発出場した大盛選手。1-0とリードした5回、2死2塁で中日の福永裕基選手が放ったセンター後方へのライナーを背走しながらダイビングキャッチするスーパープレーをみせました。抜ければ同点の場面。ピンチを防ぐ守備で貢献しました。