京都・南丹市の山林で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで本格的な捜査に乗り出しました。家宅捜索が行われている安達さんの自宅前からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。家宅捜索が行われている自宅前は、辺りが少しずつ暗くなってきました。15日午後4時50分現在、雨も依然として降っていて、かなり寒い中で家宅捜索が行われています。15日は午前7時ごろから家宅捜索が行われ