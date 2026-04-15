おととい、千葉市内を自転車で走っていた男性が2人組の男に交通違反を指摘され、罰金として、現金3000円をだまし取られました。警察は「青切符詐欺」として、2人組の行方を追っています。おととい正午ごろ、千葉市若葉区の交番近くを自転車で走行中だった60代男性が2人組の男に呼び止められ、「右側通行の違反ですので、罰金を払ってください」と現金3000円をだまし取られました。2人のうち1人は、青のワイシャツに黒のズボン姿で