佐藤二朗、橋本愛出演のフジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」が１４日にスタートした。沼袋署刑事課の四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）は、実は結婚していることを極秘にしてコンビを組んでいるが…。第１話では四方田が５年前に前妻皐月を事件被害で亡くし、今も執念捜査をしていることが描かれ、終盤、思わぬ形で突然犯人逮捕かと思われたが…。前妻皐月役で清水美砂（５５）が登場。変わらない美しさで、悲しい