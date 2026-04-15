アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエア前の店に集まった、300人を超える人々。大行列を作っていた人たちのお目当ては、ある日本の弁当箱。人気アニメ「ワンピース」とのコラボで限定配布されました。あまりの人気に、オープン直後には入り口に人が殺到。中には、お宝ゲットのために徹夜した人も。前日から並んだ人：自分は最初の方に（店に）入れて、弁当箱を手に入れました。ルフィに感謝です！しかし、数量限定だったために