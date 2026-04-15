BAUM（バウム）が2026年4月23日（木）、初夏の森を思わせる香りのボディフレグランス「バウム リフレッシング ボディコロン アクアティック グリーン」を発売する。■爽やかな森の香りとひんやり感グリーンノートとクリアなアクアノートが重なり合い、高温多湿な季節に心地よい清涼感をもたらす一本。みずみずしいテクスチャーが肌へ広がり、ひんやりとした使用感とさらりとした肌状態へ導く。植物由来の清涼成分であるメントール